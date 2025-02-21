На 21 февруари рожден ден имат

Маргарита Петкова, поетеса
Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт
Дончо Папазов, мореплавател
Васил Докев-Вадо, художник
Проф. д-р Славчо Томов, директор на научноизследователски институт към Медицинския университет - Плевен, бивш ректор на МУ - Плевен
Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)
Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, бивш съветник на президента Румен Радев по правните въпроси и бивш конституционен съдия
Кирил Дончев, композитор
Васил Тончев, социолог
Киро Киров, бизнесмен
Максим Горанов, музикант