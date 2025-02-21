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Маргарита Петкова с необикновения талант да пише к...

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На 21 февруари рожден ден имат

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Маргарита Петкова, поетеса

Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт

Дончо Папазов, мореплавател

Васил Докев-Вадо, художник

Проф. д-р Славчо Томов, директор на научноизследователски институт към Медицинския университет - Плевен, бивш ректор на МУ - Плевен

Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)

Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, бивш съветник на президента Румен Радев по правните въпроси и бивш конституционен съдия

Кирил Дончев, композитор

Васил Тончев, социолог

Киро Киров, бизнесмен

Максим Горанов, музикант

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