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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/19986055 www.24chasa.bg

На 25 февруари рожден ден имат

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Петър Андронов, главен изпълнителен директор на бизнес ресор "Международни пазари" и член на Изпълнителния комитет на KBC Group

Георги Любенов, журналист, тв водещ 

Боян Радев, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, колекционер

Проф. Виктор Чучков, композитор и пианист

Цвета Караянчева, депутат, бивш председател на Народното събрание

Светла Златева, олимпийска и световна рекордьорка по лека атлетика на 800 метра

Магдалена Христова, световна рекордьорка по лека атлетика за ветерани, треньорка по лека атлетика

Светлозар Панов, дипломат, писател

Д-р Цветанка Лепарова, управител на УМБАЛ “Пълмед” - Пловдив

Д-р Николай Иванов, началник-отделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Пълмед”

Петър Кавлаков, ръководител “Болнична аптека” в УМБАЛ “Пълмед”

Евелина Славкова, социолог от агенция “Тренд”

Бойка Башлиева, журналист

Анна Александрова, депутат

Иван Иванов, бивш футболен национал, треньор

Йонко Попов, композитор и звукорежисьор

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