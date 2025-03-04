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Съдът гледа мерките на четиримата задържани за ван...

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На 4 март рожден ден имат

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Вероника Имова, член на Висшия съдебен съвет

Доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет, създател и бивш ректор на Висшето училище по застраховане и финанси

Милен Митев, генерален директор и председател на УС на Българското национално радио

Емел Етем-Тошкова, бивш вицепремиер и депутат

Зелма Алмалех, журналистка

Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс

Теодосий Спасов, музикант и композитор

Мартин Ралчевски, режисьор

Ангел Янчев, депутат

Младен Кърстаич, бивш селекционер на националния отбор по футбол

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