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Тайните знаци на срещата Зеленски - Тръмп. Те ли п...

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На 5 март рожден ден имат

824

Проф. д-р Михаил Константинов, математик

Емил Иванов, кмет на община Своге

Проф. Калин Янакиев, философ, богослов и културолог

Валери Станков, поет и писател

Христо Бойчев, писател и драматург

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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