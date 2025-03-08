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Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Батановци – Богданов дол

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Полиция Снимка: pixabay

Временно е ограничено движението по път III-605 Батановци – Богданов дол поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Обходен маршрут: Перник – Витановци – Богданов дол и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция Снимка: pixabay

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