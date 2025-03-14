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Гори изоставена постройка в Русе

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На 14 март рожден ден имат

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Симеон Хасан, син на княгиня Калина

Георги Петков, футболист, вратар

Проф. д-р Петър Берон, биолог, един от основателите на “Екогласност”

Искрен Веселинов, бивш съпредседател на ВМРО

Предраг Пажин, бивш национал по футбол

Светлозар Костов, бивш шеф на Специализираната прокуратура

О.р. бриг. ген. д-р Тодор Коджейков, генерален директор на Държавен авиационен оператор, бивш началник на НСО

Валери Симеонов, бивш вицепремиер по икономическата и демографската политика, бивш председател на НФСБ

Христо Маринов, световен и европейски шампион по борба класически стил, президент на Българската федерация по борба

Петър Николаев Петров, депутат в 51-ото НС

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