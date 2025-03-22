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Джеки Стоев е изненадан - днес навършва 84!

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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/20164398 www.24chasa.bg

На 22 март рожден ден имат

552

Благомир Коцев, кмет на Варна

Георги Стоев-Джеки, кинорежисьор

Жан Виденов, премиер на България (1995-1997), лидер на партия “Лява алтернатива”

Асен Блатечки, актьор

Д-р Веселин Дяволов, акушер-гинеколог в УАГБ “Майчин дом”

Д-р Николай Маринчев, началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ “Бургасмед”

Иван Стоицов, щангист, световен шампион

Михаил Касабов, бивш вицепрезидент на БФС

Калин Терзийски, писател и психиатър

Лукан Луканов, председател на СД на “Арома”

Надежда Трифонова, главен счетоводител на “Булфарма” ООД

Пламена Дичева, сценограф

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