На 5 април рожден ден имат

Проф. Александър Шурбанов, преводач, поет и писател
Георги Мърков, олимпийски, световен и европейски шампион по борба
Акад. Петър Кендеров, математик
Станислав Стоянов, евродепутат
Антон Порязов, актьор
Галина Денчева, дизайнер
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Проф. Александър Шурбанов, преводач, поет и писател
Георги Мърков, олимпийски, световен и европейски шампион по борба
Акад. Петър Кендеров, математик
Станислав Стоянов, евродепутат
Антон Порязов, актьор
Галина Денчева, дизайнер
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