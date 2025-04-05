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70% от абитуриентите записват висше, 2/3 от тях уч...

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На 5 април рожден ден имат

1248

Проф. Александър Шурбанов, преводач, поет и писател

Георги Мърков, олимпийски, световен и европейски шампион по борба

Акад. Петър Кендеров, математик

Станислав Стоянов, евродепутат

Антон Порязов, актьор

Галина Денчева, дизайнер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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