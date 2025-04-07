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На 7 април рожден ден имат

496

Проф. д-р Николай Спасов, палеонтолог

Бисера Йосифова, изкуствовед, изпълнителен директор на НДФ “13 века България”

Георги Костов, бивш директор на Агенция “Митници”

Валентин Ганев, актьор

Ивайло Чорбов, депутат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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