GROHE, водеща световна марка за цялостни решения за баня и кухня, се завръща на Milan Design Week 2025 с ново завладяващо преживяване в едно от най-историческите места в Милано: градината Senato. Разположена на Via Senato 14 в модния квартал на Милано, градината съчетава исторически чар със съвременен дизайн, което я прави предпочитано място за културни събития и изложби – идеалният фон за GROHE Aqua Gallery. Следвайки успеха на миналогодишната инсталация GROHE SPA в Palazzo Reale, отличена с наградата Red Dot „Best of the Best “, GROHE трансформира градината Senato в завладяващо изложбено пространство от 8-ми до 13-ти април.

„Водени от философията на GROHE за „Чиста радост от водата “, нашия дизайнерски подход и темата на Fuorisalone 2025 „Свързани светове “, ние създадохме уникална изложба, която предлага завладяваща представа за иновациите, дизайна и разработването на нашите продукти “, обяснява Patrick Speck, ръководител „Глобален дизайн “в LIXIL EMENA.

Внимателно подбраните пространства на GROHE Aqua Gallery ще представят продуктите на GROHE както като ефикасни обекти (Функция), така и като изящни артефакти (Форма), които доставят смислени преживявания с вода (Въздействие). Посетителите ще могат да се запознаят как тези продукти създават мост между хората, водата и околната среда.

„Дизайнът играе ключова роля за свързването на различните аспекти от нашия живот. Той изисква задълбочено проучване, анализ и разбиране на нуждите, културите и традициите на хората, както и на природната среда, за да се създадат пътища за разработване на бъдещи иновации и технологии. GROHE Aqua Gallery отразява ангажимента на марката за оформяне на бъдеще, в което дизайн, функционалност и отговорност съжителстват в перфектна хармония, създавайки продукти и преживявания, които позволяват на хората да изпитат „Чистата радост от водата “, заключава Patrick Speck.

Създадена от екипа на LIXIL Global Design and Brand Identity, инсталацията плавно съчетава интериорни и екстериорни елементи, предлагайки уникално галерийно изживяване. За първи път в Милано ще бъде представена и наскоро лансираната GROHE Purefoam – с нейната патентована технология, която смесва перфектния баланс между вода и сапун Kinuami, за да достави копринена пяна, създавайки революционно изживяване, подобно на вертикална вана, обгръщайки потребителите в уникално и хидратиращо усещане за грижа за кожата. Друг вълнуващ акцент е новият GROHE Essence Crafted Lever.

Сгушено в уединената градина, пространството Aqua Atelierе предназначено за размисъл и създаване на „стихотворения за водата “.Aqua Bar, разположен в съседство, е не просто място за освежаване, а силно послание за устойчивост: изграден от рециклирани бутилки, той подчертава влиянието на пластмасата за еднократна употреба върху околната среда и нарастващия проблем със замърсяването на водата. Като марка, отдадена на екологичното удоволствие от водата, GROHE предлага реални решения за справяне със замърсяването с пластмаса – като например усъвършенстваните системи за филтриране на вода, намаляващи нуждата от пластмасови бутилки за еднократна употреба. Чрез интегрирането на промишлен дизайн с екологична отговорност, GROHE продължава да оформя едно по-устойчиво бъдеще.

GROHE Aqua Gallery: Съединение на красота и иновация

GROHE Aqua Gallery, инсталацията представена от GROHE, е посветена на "Чистата радост от водата". Тя показва красотата, креативността и човечността на марката, съчетавайки човекоцентрични, водещи в индустрията иновации и собствени технологии, които подобряват всекидневието и повишават всеки воден опит. Това е отражение на ангажимента на GROHE да създаде бъдеще, в което дизайнът и отговорността съжителстват в перфектна хармония.

Внимателно подбраните пространства представят подбор на продукти на GROHE, които пресъздават връзката между хората и водата, създавайки моменти на блаженство и доставяйки несравнимо удоволствие от водата.

GROHE Aqua Intelligence®: Иновации за всекидневието

GROHE Aqua Intelligence® е подходът на марката, който се основава на дълбоки проучвания и опит, за да се разработят иновации и технологии, които предоставят реални човешки ползи, подобрявайки всекидневието и повишавайки всеки опит, свързан с водата. Този подход е видим в редица продукти, представени на изложбата.

GROHE Essence Crafted Lever в Phantom Black е част от награждаваната колекция Essence, която е най-често избирана за проекти в Европа в сегмента на достъпната луксозност. Новите варианти на ръкохватката и цветовите опции предоставят по-голяма свобода за персонализация.

GROHE Allure Gravity в Phantom Black и Caesarstone привлича с форми, които предизвикват гравитацията и създават елегантна архитектурна конструкция, докато предлага възможности за персонализация, чрез сменяеми плочки от кварц Caesarstone, черно или бяло стъкло и цветно стъкло с огледален ефект.

GROHE Purefoam – патентована технология, която смесва перфектния баланс между вода и сапун Kinuami, за да достави копринена пяна, създавайки революционно изживяване, подобно на вертикална вана, обгръщайки потребителите в уникално и хидратиращо усещане за грижа за кожата.

GROHE Tempesta в Matte Black е идеалното съчетание на съвременен дизайн и дълготрайна производителност, предпочитан от потребители по целия свят. С GROHE SmartSwitch можете директно да избирате желаната от вас струя. От релаксация и масаж до стимулиране, подобрено от патентованата технология за разпръскване DreamSpray.

GROHE Aqua Bar: Устойчивост и чиста вода

GROHE Aqua Bar, захранван от GROHE Blue – водещата система за филтрация на вода в Италия, предлага филтрирана, охладена и вкусна вода, идваща директно от смесителя. GROHE Blue олицетворява ангажимента на марката да доставя "Чистата радост от водата" по по-икономичен и екологичен начин. Системата GROHE Blue Home предлага вода директно от смесителя, елиминирайки нуждата от бутилирана вода, спестявайки до 7 литра вода и намалявайки CO2 емисиите с 76%.

Миланската седмица на дизайна 2025 ще бъде незабравимо събитие благодарение на GROHE Aqua Gallery в Градината Сенато. Тук ще можете да изживеете "Чистата радост от водата", чрез иновациите и технологиите на GROHE, които не само подобряват всекидневието, но и подчертават ангажимента на марката към устойчивост и отговорност.

Посетете ни в шоурума на GROHE в Милано, за да се докоснете до GROHE Purefoam: ViaCrocefisso 19, 20122 Milano. Отворен от вторник, 8-ми април, до събота, 12-ти април, от 9:30 до 18:00 ч.