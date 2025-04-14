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На 14 април рожден ден имат

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Венелина Гочева, собственик и управител на "Медийна група България"

Захари Карабашлиев, писател и драматург

Анджела Родел, етномузиколог, преводачка, актриса

Христина Апостолова, сценаристка и актриса

Явор Колев, международен експерт по киберсигурност, секретар на Съвета по киберсигурност при МС

Мартин Димитров, основател и творчески директор на рекламна агенция “Нитрам”

Павел Гуджеров, кмет на община Раковски

Сашо Йовков, спортен журналист

Силвия Великова, журналистка

О.з. генерал-полковник Цветан Тотомиров, бивш началник на Генералния щаб на БА

Витомир Саръиванов, журналист и тв продуцент

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