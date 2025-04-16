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Война и мир - ако светът от последните 80 г. си от...

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На 16 април рожден ден имат

900

О.р. ген.-лейтенант Атанас Запрянов, министър на отбраната

Проф. д-р Владко Мурдаров, езиковед и преводач

Венцислав Върбанов, председател Българската агрохранителна камара, бивш министър на земеделието

Мартин Заимов, финансист и политик, бивш подуправител на БНБ

Веселин Тодоров, музикант, основател на група “Фактор”

Иво Инджев, журналист

Вицеадмирал о.р. Пламен Манушев, бивш главнокомандващ Военноморските сили и заместник-началник на отбраната

Халил Летифов, депутат

Йордан Тодоров, депутат

Красимир Петков, ректор на НСА

Хасан Азис, бивш кмет на Кърджали

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