На 16 април рожден ден имат

О.р. ген.-лейтенант Атанас Запрянов, министър на отбраната
Проф. д-р Владко Мурдаров, езиковед и преводач
Венцислав Върбанов, председател Българската агрохранителна камара, бивш министър на земеделието
Мартин Заимов, финансист и политик, бивш подуправител на БНБ
Веселин Тодоров, музикант, основател на група “Фактор”
Иво Инджев, журналист
Вицеадмирал о.р. Пламен Манушев, бивш главнокомандващ Военноморските сили и заместник-началник на отбраната
Халил Летифов, депутат
Йордан Тодоров, депутат
Красимир Петков, ректор на НСА
Хасан Азис, бивш кмет на Кърджали