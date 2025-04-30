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С 1918 по-малко места държавна поръчка в универси...

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На 30 април рожден ден имат

528

Васил Петров, джаз и поппевeц

Боян Иванович, директор "Корпоративни комуникации" в Yettel

Владислав Горанов, бивш министър на финансите

Д-р Велко Минчев, началник-отделение по медицинска онкология в УМБАЛ "Софиямед"

Д-р Йован Даскалов, началник на АГ отделение в УМБАЛ "Софиямед"

Георги Кузманов, член на Висшия съдебен съвет

Д-р Петко Димов, началник-отделение по хирургия в МБАЛ "Бургасмед"

Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик

Славка Бозукова, главен редактор на в. "Стандарт"

Стефан Кисьов, писател

Трендафилка Немска, тонрежисьор

Слави Кисьов, оперативен директор на ЕСПАС АУТО

Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград

Филип Киркоров, руски поппевец с български корени

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