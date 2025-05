Сняг заваля в Родопите, обявиха жълт код за слана в няколко области (Видео, снимки)

Във високата част на Родопите заваля сняг. Снежинки на парцали падат край село Манастир на около 1500 метра надморска височина. Сигнал за сняг има и от село Равногор над Брацигово на 1300 метра.

Posted by Rumen Dombashov on Tuesday 13 May 2025

За сряда от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за слана в някои области на страната. Жълтият код е в сила за София-област, София-град, Кюстендил, Враца, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Разград, Търговище и Добрич.

Над много райони облачността временно ще намалее, но сутринта на места в низините ще има краткотрайна мъгла, а по високите полета и в североизточните райони ще има условия за слана. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Югозападна България, около Стара планина и в североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София - около 16.

Снаг заваля във високата част на Родопите Снимка: Фейсбук/Rumen Dombashov

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, пише NOVA. Над 1800-2000 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11, на 2000 метра - около 3.

Снимка: НИМХ

По Черноморието облачността временно ще намалее, но сутринта на изолирани места ще има краткотрайна мъгла. След обяд главно по северното крайбрежие ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Максималните температури ще са 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала, а температурата 14-16 градуса.