На 21 май рожден ден имат

Весела Кюлева-Станкова, собственик на интерхотел “Сандански”
Проф. Кирил Топалов, писател, преводач и дипломат
Доц. д-р Цветозар Томов, социолог
Д-р Мариета Челебиева, началник Лаборатория по микриобиология в УМБАЛ “Софиямед”
Галена, фолкпевица
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Весела Кюлева-Станкова, собственик на интерхотел “Сандански”
Проф. Кирил Топалов, писател, преводач и дипломат
Доц. д-р Цветозар Томов, социолог
Д-р Мариета Челебиева, началник Лаборатория по микриобиология в УМБАЛ “Софиямед”
Галена, фолкпевица
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!