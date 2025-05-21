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Солена палачинкова торта

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На 21 май рожден ден имат

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Весела Кюлева-Станкова, собственик на интерхотел “Сандански”

Проф. Кирил Топалов, писател, преводач и дипломат

Доц. д-р Цветозар Томов, социолог

Д-р Мариета Челебиева, началник Лаборатория по микриобиология в УМБАЛ “Софиямед”

Галена, фолкпевица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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