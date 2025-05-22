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На 22 май рожден ден имат

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Антон Хекимян, общински съветник в Столичната община, бивш директор на “Новини, актуални предавания и спорт” на bTV

Здравко Димитров, ръководител на църковните имоти на Пловдивската митрополия, бивш кмет на Пловдив

Жаклен Коен, бивш изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг

Йото Йотов, сребърен олимпийски медалист по вдигане на тежести

Христина Димова-Младенова, старша медицинска сестра в операционния блок на УМБАЛ “Софиямед”

Мирослав Янчев, кмет на Златоград

Магомед Рамазанов, олимпийски и европейски шампион по свободна борба

Виолета Здравкова, Мис България 1999 г.

Апостол Апостолов, астролог

Румен Гашаров, художник

Соня Васи, рок певица

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