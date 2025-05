До 25 май 2025 г. Samsung България предлага златна възможност – да направите предварителна поръчка на новите модели Neo QLED, Neo QLED 8K, QLED, OLED или The Frame и да ги получите с изкусителни бонуси: саундбар, безплатна доставка, 3% наградни точки и възможност за 24 вноски без лихва.

Тези предложения са валидни само в онлайн магазина на Samsung

Нека си говорим откровено – това не са просто телевизори. Това са портали към друго измерение, съчетание от футуристични технологии и дизайнерски финес.

Готови ли сте да видите какво може да направи Neo QLED 8K QN990F? Или как The Frame Pro превръща стената ви в галерия? Четете нататък – предстои ви технологично пътешествие със стил.

Samsung Neo QLED 8K QN990F: Върхът на телевизионната еволюция

Представете си телевизор, който не просто показва картина, а ви потапя в нея. Samsung Neo QLED 8K QN990F е именно такъв – с резолюция 8K и процесор NQ8 AI Gen3, който използва 768 AI невронни мрежи за оптимизиране на картината и звука. Технологията 8K AI Upscaling Pro преобразува съдържанието до 8K качество, независимо от източника, а новото за модела Glare Free осигурява гледане без отблясъци дори в светли помещения.

Дизайнът Infinity Air придава на телевизора елегантен и модерен вид, той изглежда сякаш е произведение на изкуството, закачено на стената, надграждайки с естетическите си качества представата за традиционния телевизор. Безжичният модул Wireless One Connect осигурява чиста и подредена визия, която не нарушава естетика на интериора, без излишни кабели. Със система от високоговорители, включително горни канали, и поддръжка на Dolby Atmos, звукът е толкова впечатляващ, колкото и картината, a усещането е като в модерна кинозала.

Samsung Neo QLED 8K QN900F: Съвършенство в детайла

За тези, които търсят перфектния баланс между цена и производителност, QN900F е отличен избор. Също с 8K резолюция и AI Upscaling, този модел предлага изключителна яснота и детайлност. Металната рамка и почти безрамковият дизайн го правят стилен акцент във всяка стая.

Геймърите ще оценят технологията Motion Xcelerator 165Hz, която осигурява плавно движение и бърз отговор, както и поддръжката на AMD FreeSync Premium Pro и Auto Low Latency Mode (ALLM).

Също така, телевизорите предлагат достъп до облачни платформи за игри като Nvidia GeForce, Boosteroid, Steam.

The Frame Pro: Когато телевизорът се превръща в изкуство

The Frame Pro е идеален за тези, които ценят както технологията, така и естетиката. Надграждащият модел от тази година се предлага в три размера - 65“, 75“, 85“ и впечатлява с множеството подобрения, които го превръщат в още по-елегантно и практично решение за модерния дом.

С Neo QLED 4K дисплей и NQ4 AI Gen3 процесор, този телевизор предлага ярки цветове и дълбоки контрасти, като е осигурена много по-фина AI обработка на картината. В режим Art Mode, The Frame Pro се превръща в произведение на изкуството, показвайки картини от световноизвестни галерии. Възможностите чрез Art Store на практика дават неограничен достъп до образите на изящното изкуство от цял свят, превръщайки го в уникален и разнообразен акцент във всеки интериор. Със своя модерен дизайн и възможност за персонализиране на рамката, The Frame Pro и безжичният модул Wireless One Connect допълнително улеснява инсталацията и поддържа чиста визия без кабели.

Независимо дали търсите върхова производителност, стилен дизайн или съчетание от двете, новите модели на Samsung предлагат нещо за всеки. Възползвайте се от специалните оферти до 25 май 2025 г. и превърнете дома си в център на забавление и естетика.

