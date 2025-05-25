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Кои са любимите места на Петър Стоянов, умния обе...

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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/20569805 www.24chasa.bg

На 25 май рожден ден имат

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Петър Стоянов, президент на България (1997-2001), бивш председател на СДС

Калин Сърменов, актьор, директор на Сатиричен театър “Алеко Константинов”

Антон Сираков, адвокат

Методи Савов, алпинист, покорил Еверест

Проф. д-р Христо Хинков, психиатър, бивш министър на здравеопазването

Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали

Валентин Ревански, кмет на Ямбол

Вихър Стойчев, актьор

Геновева Димитрова, журналист и кинокритик

Игор Марковски, журналист и галерист

Найден Найденов, треньор по волейбол

Велизар Маджаров, спортен журналист

Ивайло Стоянов, ръководител автосервиз “Рено”, Велико Търново

Д-р Мая Цакова, началник отделение по медицинска онкология в МБАЛ “Бургасмед”

Яна Борисова, драматург, писател и сценарист

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