Православен календар за 31 май

Св. апостол Ерм. Св. мъченик Ермий
Свети апостол Ерм от Седемдесетте не трябва да се бърка с друг апостол от Седемдесетте на име Ермий. Св. ап. Ермий е бил епископ в Далмация. Св.ап. Ерм е бил епископ в тракийския град Филипополи.
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Св. апостол Ерм. Св. мъченик Ермий
Свети апостол Ерм от Седемдесетте не трябва да се бърка с друг апостол от Седемдесетте на име Ермий. Св. ап. Ермий е бил епископ в Далмация. Св.ап. Ерм е бил епископ в тракийския град Филипополи.
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