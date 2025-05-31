Православен календар за 31 май

Св. апостол Ерм. Св. мъченик Ермий

Свети апостол Ерм от Седемдесетте не трябва да се бърка с друг апостол от Седемдесетте на име Ермий. Св. ап. Ермий е бил епископ в Далмация. Св.ап. Ерм е бил епископ в тракийския град Филипополи.