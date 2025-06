Домът се изгражда върху ключови стълбове на удобството – хладилник, пералня, или за предпочитане – комбинирана пералня със сушилня и прахосмукачка, които не просто обслужват ежедневните нужди, а оформят начина, по който се храним, обличаме и организираме живота си. Особено през активния летен сезон, когато домът трябва да бъде стабилен, уреден и технологично подкрепен, тези уреди от Samsung осигуряват интелигентни решения с дългосрочна стойност.

Защо да купим сега?

През топлите месеци потребителите се нуждаят от домакински уреди, които оптимизират енергията, организират пространството и поддържат здравословен начин на живот – задачи, които Bespoke AI семейството изпълнява с иновации и мисъл за околната среда.

RM90F67CEC_001_Front_Glam Deep Charcoal

Кампанията на Samsung (валидна до 31 декември 2025 г.) предлага удължена гаранция 2+3 години при регистрация на Bespoke AI модел, което гарантира допълнителна сигурност и спокойствие при инвестиция в бъдещето на дома.

Samsung Bespoke AI – интелигентното сърце на модерния дом

Новата серия Samsung Bespoke AI е живо доказателство за еволюцията, която домакинските електроуреди претърпяха – те не само съхраняват храната, почистват дома и дрехите, но и активно подпомагат домакинството с изкуствен интелект, автоматизация и енергийна ефективност.

Моделите RM90F67CECEO и RS90F65EDTEO са повече от хладилници

Изчистената визия на хладилника Bespoke AI FDR -AI Home впечатлява с четирите си елегантно проектирани врати и разпознаваемия Bespoke дизайн. Този хладилник дава заявка да се впише в безупречно във всяка модерна кухня. Това, което го отличава обаче, е не само външният вид, а интелигентните функции, които го превръщат в ежедневен кухненски асистент. Успоредно с изтънченият си „тукседо“ вид, хладилникът притежава иновации като AI Vision Inside. Това е система от вътрешни камери с изкуствен интелект, разпознаваща до 37 вида храни. Когато поставите купа с ягоди и няколко яйца, хладилникът автоматично ще ги идентифицира и чрез интеграцията със SmartThings Cooking ще предложи рецепти – например „ягодов чийзкейк“ или „омлет с плодове“. Тази функция улеснява планирането на меню и спомага за намаляване на хранителните отпадъци.

RS90F65EDTEF_003_L Perspective_Matt DOI Metal

RM90F67CEC_002_L Perspective_Glam Deep Charcoal

Дисплеят на вратата позволява не само да се следи какво има в охладителя, но може и да се водят бележки, да следи времето, да се разглеждат рецепти от YouTube или дори да се види кой звъни на вратата, ако има съвместими SmartThings устройства. Гласовият асистент Bixby добавя още едно ниво на удобство: от него може да бъдат получени конкретни кулинарни предложения.

Новата система AI Hybrid Cooling анализира навиците на използване и адаптира режима на охлаждане спрямо тях. Той засича кога вратите се отварят най-често и подсилва охлаждането в тези периоди. Технологията SpaceMax™ позволява увеличен вътрешен обем, без промяна във външните размери. Така имате място за голяма тава с лазаня, висока торта за рожден ден и още повече продукти – всичко това наведнъж.

RS90F65EDTEF_010_Detail-Screen1_Matt DOI Metal

Класическа елегантност със съвременни технологии

За почитателите на Side by Side дизайн, Samsung предлага модела Bespoke AI SBS -AI Home– стилен, компактен и изключително функционален. Системата All-Around Cooling разпределя студа равномерно във всеки ъгъл на хладилника. Това означава, че миризмите не се смесват, а влажността в отделенията се регулира прецизно – идеално за съхранение на плодове, месо и млечни продукти.

Вградените диспенсери за вода и лед са не само практични, но и стилни – с иноксови покрития и LED осветление. Например, през летния сезон, само с едно докосване си наливате студена вода или пълните чаша с кубчета лед за домашна лимонада.

All-in-One Combo– пералня и сушилня в едно интелигентно решение

Моделът All in One Combo (WD18DB8995BZT2) е бижуто на серията – истински мултифункционален уред, който съчетава пералня и сушилня в един компактен, но изключително мощен уред. С капацитет от 18 кг за пране и 11 кг за сушене, той е създаден специално за големи семейства или за хора с активен начин на живот, които ценят всяка минута. Моделът използва AI Control, който запаметява навиците на домакинството – например, ако всяка сряда перете спално бельо и избирате определена програма, той ще я предложи автоматично при следващото стартиране. Интерфейсът е опростен, интуитивен и достъпен през мобилното приложение SmartThings.

WD26DB8995BZPE_001_Front-On_Dark Gray

WF90F09C4SU2_002_L Perspective_Dark Silver Steel

С уникалната EcoBubble™ технология, перилният препарат се активира още преди началото на цикъла чрез смесване с въздух и вода, образувайки фина пяна, която прониква дълбоко в тъканите. Това позволява ефективно пране дори при 20°C, което е не само по-щадящо към дрехите, но и значително по-енергоспестяващо. Семействата с деца използват пералнята ежедневно и с автоматичната AI Wash програма и комбинираната сушилня, са спокойни, че ако пускат замърсените дрехи вечерта, сутринта те ще са чисти, сухи и готови за обличане – без нужда от простор и чакане.

За по-малко натоварените домакинства моделът с предно зареждане и енергиен клас А 55% е перфектната комбинация от класика и модерни технологии.

WF90F24_PC_KV

Компактна, без компромис с иновациите, моделът с енергиен клас AI Home 55 % е правилният избор. С капацитет 9 кг, тя е подходяща за стандартно домакинство, а елегантният дизайн и 7-инчовият LCD тъчскрийн дисплей я правят акцент в модерната баня или перално помещение. Благодарение на AI Wash, пералнята използва набор от сензори, които преценяват теглото на прането, степента на замърсяване и вида на тъканите, за да регулират автоматично количеството вода, времетраенето и интензитета на изпиране. Това не само подобрява резултата, но също така пести вода, препарат и енергия. С функцията Hygiene Steam можете да сте сигурни, че дрехите ви не само са чисти, но и обеззаразени. При изпиране с пара се премахват до 99.9% от бактериите и алергените – идеално за детски дрешки, спално бельо или дрехи на хора с чувствителна кожа. При включване на AI Energy Mode, пералнята оптимизира използването на енергия в зависимост от програмата, като може да предложи алтернативни, по-икономични цикли, без компромис с качеството. Реално, това означава, че дори при ежедневно пране можете да спестите значителна част от месечните сметки за ток.

Bespoke AI Jet Ultra in a hallway - Satin Black

Bespoke AI Jet Ultra – интелигентната сила на почистването

Създадена за модерния дом, Bespoke AI Jet Ultra е безжична стик прахосмукачка, която комбинира мощност, лекота и изкуствен интелект в едно устройство. Със всмукателна мощност от 400W и до 100 минути работа с едно зареждане, тя се справя без усилие както с бързи задачи, така и с цялостно почистване.

Новият AI Cleaning Mode 2.0 използва сензори и алгоритми, за да разпознава типа на повърхността и степента на замърсяване – и автоматично настройва мощността, спестявайки енергия и време. Преминавайки от килим към паркет, тя сама адаптира засмукването, без да е нужно ръчно превключване.

DA_CC_5yrs_warranty

Active Dual Brush ефективно улавя едри и фини частици, а Slim LED Brush+ осветява трудно достъпните места – идеално за почистване под дивани и легла.

Системата за многослойна HEPA филтрация улавя до 99.999% от микрочастиците, включително полени и фини прахови частици, осигурявайки по-чист въздух у дома – изключително важно за алергични или чувствителни към прах хора.

Линията Samsung Bespoke AI съчетава елегантен дизайн с интелигентни технологии, които не просто улесняват ежедневието, а го трансформират. Всеки уред в серията се учи от навиците на обитателите и се адаптира към тях – от хладилника, който предлага рецепти, до прахосмукачката, която мисли докато се почиства. Това не е просто техника – това е серия продукти, които са персонализирани, стилни и умни помощници за модерния дом.