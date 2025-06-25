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На 25 юни рожден ден имат

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Йордан Динев, строителен предприемач

Проф. д-р Петър Стоянович, историк, журналист, сценарист, бивш министър на културата

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, историк, бивш ректор на СУ “Св. Климент Охридски”

Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, бивш ректор на Лесотехническия университет

Юлияна Дончева, тв журналистка и бизнес дама

Проф. д.н. Пенчо Пенчев, преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, бивш областен управител на Велико Търново

Данаил Кирилов, юрист, бивш министър на правосъдието

Д-р Румяна Тодорова, дерматолог, бивш директор на НЗОК

Костадин Костадинов, бивш футболист, треньор

Нина Николина, певица

Цветан Лъжански, бизнесмен

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