На 25 юни рожден ден имат

Йордан Динев, строителен предприемач
Проф. д-р Петър Стоянович, историк, журналист, сценарист, бивш министър на културата
Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, историк, бивш ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, бивш ректор на Лесотехническия университет
Юлияна Дончева, тв журналистка и бизнес дама
Проф. д.н. Пенчо Пенчев, преподавател във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, бивш областен управител на Велико Търново
Данаил Кирилов, юрист, бивш министър на правосъдието
Д-р Румяна Тодорова, дерматолог, бивш директор на НЗОК
Костадин Костадинов, бивш футболист, треньор
Нина Николина, певица
Цветан Лъжански, бизнесмен