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14 души са ранените при руски атаки срещу украинск...

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На 22 юли рожден ден имат

1352

Пламен Шукюрлиев, дипломат

Поля Станчева, журналистка, бивш генерален директор на БНР

Серафим Бързаков, олимпийски вицешампион и двукратен световен шампион по борба

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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