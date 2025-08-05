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На 5 август рожден ден имат

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На 5 август рожден ден имат

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Георги Мамалев, актьор

Андрей Райчев, социолог

Проф. д-р Маргарита Пешева, медиен експерт

Румен Ненков, бивш конституционен съдия

Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК

Байрам Байрам, депутат

Иван Ченчев, журналист

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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