Рулца от тиквички със сирене

Пекат се с доматен сос

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам типично лятна рецепта - с тиквички и доматен сос. Вкусни са както за основно ястие, така и за предястие, топли или студени”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 4 порции:

3 средни тиквички, 450-500 г краве или овче саламурено сирене, 2 яйца, 50-60 мл олио/зехтин, 1/2 ч.л. сух риган или босилек, сол, 400 мл готов доматен сос, 300 мл пасирани домати от консерва с 5-6 скилидки чесън, 50-60 мл олио/зехтин

или приготвен в момента сос - много добре отцедени домати от 800 г консерва, с 1 л. захар, пасирани с риган, босилек и скилидки чесън

100 г пармезан или твърд кашкавал за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме тиквичките по дължината на тънки (3-4 мм) филии. Поръсваме обилно със сол и ги оставяме за 10-15 минути. Измиваме ги със студена вода и ги подсушаваме хубаво.

Намазваме ги от двете страни със зехтин или олио и ги нареждаме в тава, върху хартия за печене. Печем в загрята на 200 градуса фурна за около 10 мин.

Настъргваме сиренето и го смесваме с яйцата. В края на всяка филия тиквичка поставяме по 1 с.л. от сместа със сирената. Завиваме на руло.

Смесваме пасираните домати от консервата и доматения сос. На дъното на тавата разпределяме 2/3 от доматения сос, а рулцата нареждаме плътно върху него. Върху тях разпределяме останалия сос.

Запичаме ги в предварително загрята фурна за 20-25 минути. Изваждаме тавата и поръсваме с настъргания пармезан.