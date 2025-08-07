Слънце и краткотраен дъжд на 7 август

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър, от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София - около 29 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25 градуса, на 2000 м - около 15 градуса.

В петък и събота ще се установи слънчево време. През първия ден над планините ще има купеста облачност, с много малка вероятност за изолирани следобедни валежи. Вятърът ще бъде от североизток, слаб, по Черноморието след обяд до умерен. Температурите ще се повишат, като в събота преобладаващите максимални ще бъдат между 31 и 36 градуса, съобщава НИМХ, предава БТА.