Красиво подредени вили, къщи и дворове показва списание "Къща извън града"

Новият брой вече е на пазара и на страниците му се представят селски и ваканционни имоти от България и чужбина. Специално място е отделено за стари постройки, които сменят предишната си роля на производствени или обществени сгради с различно предназначение, за да заживяват нов живот на пълноценни жилища.
С напредването на лятото идва и желанието да се потопим в жизнерадостния "Фиеста стил" и неговото многоообразие от ярки цветове и текстурии и емоции.
В броя има още интересни идеи за гора в двора и как да "заразим" децата с любов към цветята и градината.