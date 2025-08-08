Френски пепър стек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Петко Петков е най-новият участник в рубриката ни. “Отдавна искам да участвам в кулинарното предизвикателство, което ни отправяте на страниците на изданието “24 часа” - еталон на пазара!”, ни пише той и изпраща вкусна рецепта за крехко телешко.

ПРОДУКТИ

2 телешки пържоли

2 ч.л. зърна черен пипер

1 с.л. олио

2 с.л. масло

200 мл готварска сметана

25 мл бренди

1 с.л. дижонска горчица

1 кубче телешки бульон

За гарнитура:

500 г картофи, измити добре и сварени с кожата, леко натиснати и запечени на фурна с масло и подправки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Натрошаваме зърната черен пипер на едро и овалваме с тях стековете богато от всички страни.

Загряваме мазнината на умерен огън. Изпържваме месото от всички страни за по 3-4 минути. В същия тиган със сгорещената мазнина изливаме брендито, разбъркваме за около минута-две, за да се отстранят всички запечени парченца по дъното.

Добавяме сметаната, дижонската горчица, бульона и още бучка масло. Готвим за около 4-5 минути, за да се сгъсти.

Заливаме стековете със соса и ги гарнираме с картофите.