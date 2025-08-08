Френски пепър стек

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Петко Петков е най-новият участник в рубриката ни. “Отдавна искам да участвам в кулинарното предизвикателство, което ни отправяте на страниците на изданието “24 часа” - еталон на пазара!”, ни пише той и изпраща вкусна рецепта за крехко телешко.
ПРОДУКТИ
2 телешки пържоли
2 ч.л. зърна черен пипер
1 с.л. олио
2 с.л. масло
200 мл готварска сметана
25 мл бренди
1 с.л. дижонска горчица
1 кубче телешки бульон
За гарнитура:
500 г картофи, измити добре и сварени с кожата, леко натиснати и запечени на фурна с масло и подправки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Натрошаваме зърната черен пипер на едро и овалваме с тях стековете богато от всички страни.
Загряваме мазнината на умерен огън. Изпържваме месото от всички страни за по 3-4 минути. В същия тиган със сгорещената мазнина изливаме брендито, разбъркваме за около минута-две, за да се отстранят всички запечени парченца по дъното.
Добавяме сметаната, дижонската горчица, бульона и още бучка масло. Готвим за около 4-5 минути, за да се сгъсти.
Заливаме стековете със соса и ги гарнираме с картофите.