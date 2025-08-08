Нова порция жега - до 41 градуса през почивните дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сухо и горещо ще е и през следващата седмица

Минималните температури в петък ще бъдат от 17 до 22 градуса, в по Черноморието до 23 градуса. През деня ще е предимно слънчево, следобед ще се развиват купести облаци. Валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в югозападните райони до 37, в София 31, по Черноморието 29 - 32 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще бъде слънчево и горещо. Следобед ще се увеличи облачността над планините, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса, в района на София 35.

Максималните температури над 2500 м ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 м - от 24 до 27.

По Черноморието преди обед ще е слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното.

Вълнението е от слабо до умерено

с тенденция за отслабване.

Минималните температури в неделя ще бъдат от 18 до 23 градуса. През целия ден ще бъде слънчево и горещо. Следобед ще се развиват купести облаци. Максималните температури ще са от 36 до 41 градуса, в района на София 36.

Над планините следобед ще е облачно,

повече облаци ще има над Пирин и Родопите,

но без валежи. Максималните температури над 2500 м ще са от 17 до 25 градуса, а на 1500 м - от 26 до 29.

Максималните температури на въздуха по Черноморието ще са от 29 до 32 градуса. По Северното Черноморие ще има слабо вълнение с тенденция за усилване, а по Южното Черноморие може да се появи мъртво вълнение.

В понеделник ще е предимно слънчево и горещо. През следващите дни започва продължителен сух и горещ период.