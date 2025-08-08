Православен календар за 8 август, вижте кой има имен ден днес

Св. Емилиан Изповедник - епископ Кизически, Св. мъченик Трендафил Загорски

Свети Емилиан бил епископ в гр. Кизик по времето на император Лъв Арменец. Светията отказвал да изпълни указа му да изхвърли иконите от църквите и бил изпратен заедно с много православни епископи в изгнание. Въпреки това Лъв Арменец настоявал той публично да порицае почитането на светите икони, св. Емилиан му казал:

„Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.“

След 5 години в изгнание, след много мъки и унижения заради Христа, той починал през 820 г.

Св. мъченик Трендафил Загорски бил роден 1663 г. в Загора Магнесийска, близо до Волос. Още на 18-годишна възраст става моряк, но турците го залавят. С мъчения искат да се откаже от християнската си вяра и да стане мюсюлманин. Бил подложен на много мъчения в Цариград, но смело отстоявал вярата. "Аз съм християнин и не се отричам от моя Спасител Христос", казал светията и за думите си бил убит на 8 август 1680 г.

Имен ден празнуват Емилиан, Емилиян, Емил, Емилия, Трендафил

.