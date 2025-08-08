На 8 август рожден ден имат

Екатерина Захариева, еврокомисар по стартиращи предприятия, изследвания и иновации, бивш вицепремиер по правосъдната реформа и министър на външните работи
Орлин Горанов, оперен и поппевец, тв водещ
Акад. Александър Балкански, създател на едноименния цирк
Д-р Джевдет Чакъров, депутат
Проф. д-р Илия Салтиров, дмн, ръководител на Клиника “Урология” и Катедра “Урология и нефрология”, ВМА - София, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Никол Станкулова, тв водеща
Д-р Иван Тишков, началник на отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”
Д-р Мария Николова, специалист по хранене и диететика, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Мария Недкова, моден дизайнер
Николай Поляков, режисьор
Любомир Петкашев, актьор
Божидар Чорбаджийски, футболист
Сесил Каратанчева, тенисистка