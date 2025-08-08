ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 8 август рожден ден имат

1008

Екатерина Захариева, еврокомисар по стартиращи предприятия, изследвания и иновации, бивш вицепремиер по правосъдната реформа и министър на външните работи

Орлин Горанов, оперен и поппевец, тв водещ

Акад. Александър Балкански, създател на едноименния цирк

Д-р Джевдет Чакъров, депутат

Проф. д-р Илия Салтиров, дмн, ръководител на Клиника “Урология” и Катедра “Урология и нефрология”, ВМА - София, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Никол Станкулова, тв водеща

Д-р Иван Тишков, началник на отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Мария Николова, специалист по хранене и диететика, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Мария Недкова, моден дизайнер

Николай Поляков, режисьор

Любомир Петкашев, актьор

Божидар Чорбаджийски, футболист

Сесил Каратанчева, тенисистка

