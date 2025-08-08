ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Рачев: Опасна жега в понеделник, следват 10-15 дневна гореща вълна

1452
Георги Рачев КАДЪР: bTV

10-15 дни ще е новата гореща вълна, която започва този уикенд.

"Доста скучно - много топло и много сухо време" ни очаква тази събота и неделя, заяви проф. Георги Рачев по Би Ти Ви. Вчера европейската  агенция "Коперник", която се занимава с изследване на климата, излезе  със заключението, че тазгодишният юли е третият най-топъл юли откакто съществуват метеорологични явления в света. Не е толкова страшно, че е с половин градус по-топъл от средната температура за  1991 -2020 г.  Важното е , че този бронзов медал за юли 2025 се предхожда от две други години - 2023 и 2024 г. Значи вече имаме три години, които непрекъснато подобряват рекорда за  този месец, това е ясна тенденция към по-горещо време, обясни климатологът.

Сега в цялото северно полукълбо е много горещо.  В Хонконг 313 литра на кв.м паднаха за едно денонощия, дърветата там са бетонирани, за да не бъдат пометени.

В понеделник ще е много горещо. В най-южната част на Франция в Перпиняьн са изгорели 170 хил. декара. В Париж е 30 градуса, над 30 градуса - в Лондон. 

Продължителна топла вълна ще засегне и нас. Силният вятър мелтем ще е  мощен, постоянен. У нас ще бъде усетен  по морето с много големи вълни.

По поречието на Дунав се очакват 39-40 градуса. От този момент настъпва 10-15 дневна гореща вълна.  Има опасност от пожари, дори от най-малката искрица. В София 31-32 градуса, в Пловдив - 34, Русе - 31.

Няма изгледи за дъжд.

Георги Рачев КАДЪР: bTV

