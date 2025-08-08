Горещини до 40°C ни очакват през следващите дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта ще бъде ясно, в повечето райони и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна.

Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

В неделя и понеделник ще бъде сухо, слънчево и горещо. Максималните температури втория ден на отделни места ще са до 39°-40°. Вятърът ще е най-често от изток-североизток, предимно слаб, временно до умерен.