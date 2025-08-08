Временно е ограничено движението по път I-5 Кърджали – Маказа в района на разклона за село Върбен поради горящ товарен автомобил, съобщамат от агенция "Пътна инфраструктура. Всички водачи изчакват на място. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция", допълват от агенцията. Шофьорите да спазват указанията на полицията.