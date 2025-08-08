ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗП: Стартира двойното обозначаване на цените на с...

Времето София 34° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/21070848 www.24chasa.bg

Временно е ограничено движението по път I-5 Кърджали – Маказа в района на разклона за село Върбен

1576

Временно е ограничено движението по път I-5 Кърджали – Маказа в района на разклона за село Върбен поради горящ товарен автомобил, съобщамат от агенция "Пътна инфраструктура. Всички водачи изчакват на място. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция", допълват от агенцията. Шофьорите да спазват указанията на полицията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство