На 10 август рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д-р Михаил Тиков, бизнесмен, собственик на "БУЛФАРМА" ООД, УМБАЛ "Софиямед" и редица здравни заведения в страната

Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист, декан на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, бивш вицепремиер и министър на образованието

Иван Кондов, бивш министър на външните работи

Емануил Йорданов, адвокат, бивш МВР министър

Тихомир Стойчев, посланик на България във Великобритания

Надя Сефин, управител на “БУЛФАРМА” ООД

Д-р Константин Димов, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ “Св. Анна”

Георги Стайков, актьор

Анжело Красини, художник-бижутер

Валентин Спасов, певец

Стефка Оникян, джаз певица