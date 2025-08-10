На 10 август рожден ден имат

Д-р Михаил Тиков, бизнесмен, собственик на "БУЛФАРМА" ООД, УМБАЛ "Софиямед" и редица здравни заведения в страната
Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист, декан на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, бивш вицепремиер и министър на образованието
Иван Кондов, бивш министър на външните работи
Емануил Йорданов, адвокат, бивш МВР министър
Тихомир Стойчев, посланик на България във Великобритания
Надя Сефин, управител на “БУЛФАРМА” ООД
Д-р Константин Димов, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ “Св. Анна”
Георги Стайков, актьор
Анжело Красини, художник-бижутер
Валентин Спасов, певец
Стефка Оникян, джаз певица