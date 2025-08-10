ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изложба за 140 години от Съединението разказва за ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21072682 www.24chasa.bg

На 10 август рожден ден имат

868

Д-р Михаил Тиков, бизнесмен, собственик на "БУЛФАРМА" ООД, УМБАЛ "Софиямед" и редица здравни заведения в страната

Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист, декан на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, бивш вицепремиер и министър на образованието

Иван Кондов, бивш министър на външните работи

Емануил Йорданов, адвокат, бивш МВР министър

Тихомир Стойчев, посланик на България във Великобритания

Надя Сефин, управител на “БУЛФАРМА” ООД

Д-р Константин Димов, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ “Св. Анна”

Георги Стайков, актьор

Анжело Красини, художник-бижутер

Валентин Спасов, певец

Стефка Оникян, джаз певица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)