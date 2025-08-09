ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Анастасов - актьорът от темелите на Сатират...

Слънчево време с температури между 32 и 37 градуса ни очаква на 9 август

И 9 август времето ще е слънчево и горещо СНИМКА: Пиксабей

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

