Вижте как променят временно движението в части от магистралите „Струма“ и „Тракия“

Предстоят промени в организацията на движението в отделни участъци на магистралите „Струма“ и „Тракия“. Това съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.

От утре до 11 август, за възстановяване на ограничителни системи, повредени при катастрофи, по автомагистрала „Струма“ на територията на област Кюстендил ще се променя организацията на движение в отделни участъци. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техниката. Трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.

От 08:00 до 17:00 часа утре дейности ще се извършват в участъка от 43-и до 75-и км в посока София.

На 10 и 11 август, между 08:00 и 17:00 часа ще се работи в отсечката между 42-и и 85-и км посока Кулата.

През следващата седмица - от 11 до 14 август, за изпълнение на краткотрайни текущи дейности ще се променя организацията на движение в платното за Варна в три участъка от „Хемус“ на територията на Софийска област. При реализацията им ще се разполага техника в аварийната лента, като движението ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От 11 до 14 август, от 06:00 до 17:00 часа, ще се почистват облицовани окопи в отсечката между 24-и и 30-и км в платното в посока Варна на магистралата.

От 11 до 13 август, между 08:00 и 16:00 часа, ще се работи по възстановяване на предпазна мрежа в трасето от 46-и до 49-и км в платното в посока Варна.

От 11 до 13 август, от 08:00 до 16:00 ч., ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 50-и до 53-и км в платното за Варна.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.