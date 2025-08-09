ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 2700 пощенски станции в България 2230 са готови...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21074277 www.24chasa.bg

Много добри са условията за туризъм в планините

1112
Добри са условията за туризъм в планините. СНИМКА: АРХИВ

Много добри са условията за туризъм в планините днес. Това съобщи за БТА Ася Джамбазова от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Времето е ясно и слънчево, каза дежурният спасител и посъветва туристите да си носят вода, както и да бъдат добре подготвени и екипирани при планински преходи.

Във връзка с високите температури и опасността от пожари в цялата страна особено важно е да не се палят огньове и да не се хвърлят фасове и недоизгасени цигари в гората, предупреди Джамбазова.

Добри са условията за туризъм в планините. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)