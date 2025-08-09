ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движе...

Отпуши се "Тракия" край Пазарджик, вече няма задръстване за морето

4184
Задръстване към Бургас Кадър: Фейсбук/Ivo Nikodimov/ Архив

Задръстването от автомобили в района на 86-ия километър на АМ "Тракия" в посока Бургас, предизвикано от пожар край магистралата,  вече е преодоляно. Движението се осъществява в двете ленти нормално, съобщиха от Областната полиция в Пазарджик. За известно време от мерки за безопасност се е наложило движението да е само в една лента заради опасност от задимяване в резултат от горене на сухи треви и стърнища.

По-рано говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов съобщи, че на място са били изпратени два противопожарни екипа от Пазарджик, припомня БТА. Той апелира да се шофира с повишено внимание и с по-ниска скорост от допустимата на магистрала "Тракия" и водачите да не отклоняват вниманието си, снимайки с мобилни телефони, с което да създадат предпоставки за задръствания или инциденти.

