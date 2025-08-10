ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изложба за 140 години от Съединението разказва за ...

Слънчево време с лек вятър ни очаква на 10 август, температурите между 34 и 39 градуса

Днес ще бъде слънчево Снимка: pixabay

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

