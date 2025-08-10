ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изложба за 140 години от Съединението разказва за ...

Православен календар за 10 август, вижте кой празнува имен ден

Св. мчк и архидякон Лаврентий

Св. Лаврентий живял през III в. и бил главният от седемте дякони на Рим - отговарял за социалната дейност на римската църква.

По времето на император Валериан църквата била преследвана, за да бъдат присвоени средствата . За да не попаднат в ръцете на императора, Лаврентий раздал всичко на бедните. Заради това бил оклеветен и измъчван до смърт.

Св. Лаврентий се почита и от православната, и от католическата църква. Той е патрон и закрилник на готвачите.

Имен ден празнуват: Ивайла и Ивайло

