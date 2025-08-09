Вали звезден дъжд от свети Лаврентий

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Утре православни и католици честват св. Лаврентий и се подготвят за звезден дъжд.

Той е убит при гоненията на християните по времето на император Валериан през 258 г. След жестоки изтезания бил изпечен жив върху желязна решетка.

Светецът е патрон на библиотекари, ученици, тийнейджъри, готвачи, комедианти.

Датата е свръзана и с небесното явление, наричано Звезден дъжд от св. Лаврентий, който символизира пролетите от него сълзи.

Реалното астрономическо явление е метеорният поток Персеиди. Тази година за нашите географски дължини той ще е най-ярък на 12 август. Любителите могат да го наблюдават в нощта на 11 срещу 12 или на 12 срещу 13 август.