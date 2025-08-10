ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото и...

Интензивен е трафикът на коли през Калотина, Капитан Андреево и Русе

Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Русе", "Калотина" и "Капитан Андреево" СНИМКА: Pixabay

Интензивен е трафикът на леки автомобили през няколко гранични контролно-пропускателни пункта на страната, показват данните на сайта на Главна дирекция „Гранична полиция" към 6 часа тази сутрин.

На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП Русе на вход за леки автомобили. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, предава БТА.

На границата с Турция трафикът е интензивен на вход за леки автомобили на ГКПП Капитан Андреево.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на вход и изход за леки автомобили на ГКПП Калотина.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движението през ГКПП Станке Лисичково в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти, се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

