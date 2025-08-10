Тежка катастрофа с четирима пострадали затвори пътя Асеновград - Смолян (обновена)

Движението е спряно, обходният маршрут е през Девин
Много тежка катастрофа е станала в участъка след Бачково и по тази причина временно е преустановено движението по пътя Смолян – Асеновград, съобщи полицията в Смолян.
По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има четирима пострадали, уточниха от пловдивската полиция.
В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от пътна полиция.
За периода на ограничението, водачите могат да използват следните обходни маршрути:
Смолян – Девин – Кричим – Пловдив и Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив.