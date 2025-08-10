ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задимяване спря движението по пътя Слънчев бряг - Тънково

Пожарна Снимка: Архив

Временно е ограничено движението по път III-9601 Слънчев бряг - Тънково поради задимяване, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е по паралелен общински път. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

