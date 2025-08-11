Свински пържоли с топено сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Наскоро моят петгодишен племенник ми бе на гости и с него решихме, че съвсем по мъжки ще си приготвим едни вкусни “мъжки” пържоли. И ги направихме даже два пъти. Така направихме всички вкъщи доволни”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
6 свински вратни пържоли
200 г консервирани печурки
150 г топено пушено сирене
200 мл течна готварска сметана
сол
млян черен пипер
клончета балканска чубрица
2 с.л. олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Посоляваме пържолите и ги нареждаме в тава, намазана с олио. Върху тях слагаме сиренето, нарязано на филийки.
Подреждаме и нарязаните на едро гъби. Поръсваме с черен пипер и поливаме със сметаната. Накрая нареждаме клонките чубрица.
Завиваме тавата с пекарско фолио и я слагаме в предварително загрята на 200 градуса фурна. Печем месото така в продължение на 1 час.
Отстраняваме фолиото и продължаваме печенето до извиране на течността, която се е отделила. Сервираме апетитните пържоли с гарнитура по желание.