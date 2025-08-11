ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионните дружества са изплатили близо 400 млн. ...

Свински пържоли с топено сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ 

“Наскоро моят петгодишен племенник ми бе на гости и с него решихме, че съвсем по мъжки ще си приготвим едни вкусни “мъжки” пържоли. И ги направихме даже два пъти. Така направихме всички вкъщи доволни”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ 

свински вратни пържоли

200 г консервирани печурки

150 г топено пушено сирене

200 мл течна готварска сметана

сол

млян черен пипер

клончета балканска чубрица

2 с.л. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:  

Посоляваме пържолите и ги нареждаме в тава, намазана с олио. Върху тях слагаме сиренето, нарязано на филийки.

Подреждаме и нарязаните на едро гъби. Поръсваме с черен пипер и поливаме със сметаната. Накрая нареждаме клонките чубрица.

Завиваме тавата с пекарско фолио и я слагаме в предварително загрята на 200 градуса фурна. Печем месото така в продължение на 1 час.

Отстраняваме фолиото и продължаваме печенето до извиране на течността, която се е отделила. Сервираме апетитните пържоли с гарнитура по желание.

