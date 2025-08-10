Временно е ограничено движението при км 94-97 на АМ "Марица" заради задимяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението при км 94-97 на АМ "Марица" поради задимяване от пожар, съобщиха от АПИ.

Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".