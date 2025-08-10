ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички Припадат по Педро Паскал, който не може да ...

Временно е ограничено движението при км 94-97 на АМ "Марица" заради задимяване

Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" СНИМКА: Pixabay

Временно е ограничено движението при км 94-97 на АМ "Марица" поради задимяване от пожар, съобщиха от АПИ. 

Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" СНИМКА: Pixabay

