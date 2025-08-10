ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички Припадат по Педро Паскал, който не може да ...

Времето София 35° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21080416 www.24chasa.bg

Пожар избухна край Свиленград, затвориха магистрала "Марица"

1796
Магистрала "Марица" СНИМКА: Ваньо Стоилов

Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

В хасковското село Клокотница също възникна пожар, който засегна няколко двора преди да бъде овладян. Причината бе приготвяне на зимнина на открит огън.

Магистрала "Марица" СНИМКА: Ваньо Стоилов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)