На 11 август рожден ден имат

Владислав Карамфилов (Влади Въргала), продуцент, актьор

Проф. д-р Дрозда Писева-Стоянова, психиатър

Николай Ненчев, временно управляващ посолството в Украйна, бивш министър на отбраната

Ценко Минкин, композитор и пианист, председател на Съюза на композиторите

Елена Драгостинова, музиковед, директор на музей “Борис Христов”

Деян Енев, писател

Проф. Ивайло Мирчев, художник

Славчо Христов, бизнесмен

Стефан Топуров, сребърен олимпийски медалист, световен шампион по вдигане на тежести

Никола Енев, художник

Стойо Вартоломеев, издател, собственик и управител на ИК “Хермес”

Роси Рос, поп певица

