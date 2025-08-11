На 11 август рожден ден имат

Запиши се

Запиши се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владислав Карамфилов (Влади Въргала), продуцент, актьор

Проф. д-р Дрозда Писева-Стоянова, психиатър

Николай Ненчев, временно управляващ посолството в Украйна, бивш министър на отбраната

Ценко Минкин, композитор и пианист, председател на Съюза на композиторите

Елена Драгостинова, музиковед, директор на музей “Борис Христов”

Деян Енев, писател

Проф. Ивайло Мирчев, художник

Славчо Христов, бизнесмен

Стефан Топуров, сребърен олимпийски медалист, световен шампион по вдигане на тежести

Никола Енев, художник

Стойо Вартоломеев, издател, собственик и управител на ИК “Хермес”

Роси Рос, поп певица