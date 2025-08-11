ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионните дружества са изплатили близо 400 млн. ...

Горещо с ветрец на места ще е на 11 август

Максималните температури ще са между 35° и 40° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

