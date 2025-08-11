ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията засече превоз на 60 кози край Пловдив въ...

10 дни Царево е домакин на Фестивала на творческите занаяти и изкуството

Вече 10 години фестивалът събира хиляди туристи.

За десета поредна година Царево ще е домакин на Фестивала на творческите занаяти и изкуството. От 12 до 22 август под наслов "Сътворение" на посетителите ще бъдат предложени пъстри артистични събития и автентични творения на занаятчии, събрани от цяла България.

Феста ще открие Марин Киров, кмет на морския град, от 20 ч под съпровода на странджански мелодии и ритми. Като всяка вечер на музикалната сцена ще гостуват различни изпълнители.

Посетителите ще имат възможност да се потопят в творческа атмосфера, съпроводена от многобройни работилници, занаятчии като грънчари, дърворезбари, кожари, бижутерии и много други, както и да се насладят на артистичните представления от програмата на фестивала.

